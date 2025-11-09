米スポーツメディア『The Athletic』は7日（日本時間8日）、今オフに海を渡る可能性の高い日本選手、韓国選手を特集。ヤクルトがポスティング申請をした村上宗隆内野手をはじめ、西武の今井達也投手、巨人の岡本和真内野手らについて、メジャー球団のスカウト評などを掲載し、分析を加えた。29歳の岡本については、「村上より安全な選択肢になるかもしれない」と伝えた。 ■「メカニクスがシンプル」 『The Athletic