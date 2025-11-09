視覚的に人の注意を引きつける資料は、心理学や神経科学の研究においてよく用いられるそうです。こうした研究において、回転させることで別の絵に見える「だまし絵」が利用できないかと考えたジョンズ・ホプキンズ大学の研究者らが、こうした絵をAIで生成して実験を行いました。Visual anagrams reveal high-level effects with ‘identical’ stimuli: Current Biologyhttps://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(