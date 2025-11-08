松島みどり首相補佐官が８日にＸ（ツイッター）に投稿。高市早苗首相が初の衆院予算員会で本格論戦に臨んだ７日に、首相が午前３時から首相公邸で答弁準備の勉強会を行い、多くのスタッフに影響が出たことが物議を醸していることに対し、見解を記した。「仕事大好き人間の高市総理だって午前３時に出勤なんてしたいわけありません」と指摘。「衆議院ではどの委員会でも質問通告は２日前までに出すルールがあるにもかかわらず、