巨人・岡本和真内野手（２９）が７日、侍ジャパンの強化合宿が行われている宮崎市に到着した。井端監督から中軸候補として期待されており「井端さんの下では初めてですし、すごく楽しみです」と、８日の練習から２年ぶりに日本代表のユニホームに袖を通す。来年３月のＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）で対戦が決まっている韓国から“予行弾”を放ち、本番へ弾みをつける。高揚感を胸に合宿地へ降り立った。羽田から空路で宮崎入りし、