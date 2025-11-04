岩国市出身のスプリンター君嶋愛梨沙選手が11月4日、母校の中学校で夢や目標のかなえ方ついてアドバイスをおくりました。君嶋愛梨沙選手は母校＝麻里布中学校を訪れ、およそ340人の後輩を前に夢や目標について語りました。2022年から日本選手権女子100メートルで3連覇を果たすなど29歳になった今も進化を続ける君嶋選手。夢や目標をかなえるためのヒントは自分の夢を声に出したり書き出したりすることだと伝えていまし