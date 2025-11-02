イギリス南東部を走行中の列車のなかで複数の人が刺される事件がおき、9人が重体となっています。警察は容疑者2人を逮捕したと明らかにしました。イギリス南東部で1日、ロンドンに向かっていた列車のなかで複数の人が刺されたと警察に通報がありました。列車は近くの駅で緊急停車し、イギリス・メディアによりますと10人が病院に運ばれ、9人が重体だということです。地元警察は容疑者2人を逮捕したと発表しましたが、容疑者の身元