初回に安打で出塁し激走、直後に先発のマウンドへ【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。初回の打席を終えてからマウンドに上がった際の“異例”とも言える姿に米記者も注目した。大谷は第4戦以来、中3日でのマウンドとなった。まずは初回の打席、サイ・ヤ