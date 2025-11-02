初回に安打で出塁し激走、直後に先発のマウンドへ

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間2日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。初回の打席を終えてからマウンドに上がった際の“異例”とも言える姿に米記者も注目した。

大谷は第4戦以来、中3日でのマウンドとなった。まずは初回の打席、サイ・ヤング賞3回のマックス・シャーザー投手から中前打を放ち、いきなりチャンスを演出。その後、ウィル・スミス捕手の一ゴロで二塁へ進み、フレディ・フリーマン内野手の中飛で三塁まで到達した。

初回は無得点に終わり、ベンチから出てきてマウンドに向かった大谷は、登板前なのにユニホームは泥だらけ。初回の攻撃で激走し、その直後に登板するという大谷ならではの光景だった。

米経済紙「ウォール・ストリート・ジャーナル」のジャレッド・ダイアモンド記者はX（旧ツイッター）に「ショウヘイ・オオタニは、初回の3つ目のアウトを取った後、しばらく姿を消していた。そしてウォームアップの投球のために、ベンチから姿をちょうど現した。彼のユニホームのパンツはすでに、とっっっても泥だらけだ」と記した。

勝てば2年連続ワールドシリーズ制覇となる大一番。ドジャースが2連覇すれば、1998年〜2000年に3連覇したヤンキース以来、今世紀初の快挙となる。（Full-Count編集部）