ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「坂上どうぶつ王国」家賃100万円滞納一家から猫救出、視聴者から厳… テレビの話題 ペット 社会問題 フジテレビ Smart FLASH 「坂上どうぶつ王国」家賃100万円滞納一家から猫救出、視聴者から厳しい声 2025年11月1日 16時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 10月31日放送の「坂上どうぶつ王国」についてFLASHが伝えた 家賃を100万円滞納している一家から、猫5匹を救出するという内容が 視聴者からは「自分達の面倒もみれん人が猫を飼うって」などの声もあった 記事を読む おすすめ記事 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」 2025年10月31日 22時3分 事件現場の部屋を２０００万円超で借り続けた夫「やっと落ち着ける」…２６年前の主婦殺害で容疑者逮捕 2025年10月31日 21時28分 怖い、助けてください…朝3時、年金18万円の83歳母から悲痛な留守電。朝8時に起床後すぐ実家へ走った52歳息子、目撃した「手遅れな光景」【FPが解説】 2025年10月31日 10時45分 安福容疑者は「おとなしい印象」 高校で同じ部活の悟さん 2025年10月31日 23時35分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分