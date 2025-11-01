10月31日放送の『坂上どうぶつ王国』（フジテレビ系）は「どんな猫でも必ず救う!革ジャン阪田に密着」という内容だった。

「多頭飼育で崩壊状態の家庭から猫を救出」「家の壁の裏に入り込んだ子猫を見つけ出す」などが紹介されるなか、猫の保護活動を続ける阪田泰志さんが登場した。

「今回の番組では、保護された生後まもない超未熟猫が、世話の甲斐なく死んでしまう現実や、飼い主が不在で放置されてしまった猫が多数いることなどが、社会問題として取り上げられていました」（芸能記者）

そうしたなか、視聴者から

《あり得な過ぎて本当、引く…5匹の猫が可哀想》

《自分達の面倒もみれん人が猫を飼うって……悲しい》

《ネコを飼ったらいかん人すぎてキツい》

という厳しい意見が寄せられたのが、家賃を2年間、100万円滞納しているという家を、阪田さんが訪問したコーナーだ。

「同居している長男も家賃や生活費を家に入れていましたが、母親は『（金を）何に使ったかわからない』『余分なものを買う』と、浪費する傾向があることを語り、家のお金を使い込んでしまったようです。

強制退去を翌日に控え、次に住むところも決まっていないなかで、飼っている5匹の猫のレスキューを阪田さんに依頼したのです。5匹はいずれも避妊手術をしていませんでした」（前出・芸能記者）

阪田さんは5匹の手術代とワクチン代、預かり代などで13万7000円を見積もったが、この一家にとっては高額。月に1万円の分割払いで、なんとか話はまとまった。

そして阪田さんのシェルターに預かってもらってから1カ月後、ネットカフェや車中泊をしていた母親が、新しい住居が決まったことから阪田さんのシェルターを訪れ、「もう一度、猫と暮らしたい」と、5匹を引き取ることを告げたのである。今後は、長男が金銭管理をするという。

「阪田さんは超未熟猫が亡くなったことなどを念頭に、番組内では『どうしたら（子猫を）生かせられたか？ じゃなく、どうしたら（亡くなってしまう子猫が）生まれなかったかを考えたほうが合理的じゃないですか』と訴えていました。そういった考えから『野良猫ゼロ』の社会になることを望んでいるとも話していました」（同前）

一般社団法人「日本国際動物救命救急協会」の発表によると、ペットフード協会の2024年の調査では、全国には100万〜200万頭の野良猫がいるとされている。不幸な死を迎えてしまう猫たちが、1日でも早くいなくなることを願いたい。