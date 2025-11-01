高市早苗新首相が「ワークライフバランスという言葉を捨てる」と発言し、話題となりました。この価値観の変化を裏付けるため、コーチング技術による副業・起業支援などを行うマーケティングフルサポートが、全国の社会人を対象に「ワークライフバランス」に関する意識調査を実施しました。調査結果から、コーチング経験の有無により、この言葉の捉え方や理想の働き方が大きく異なることが明らかになりました！ マーケティング