ファナックの２６年３月期は一転最終増益を計画、９月中間期はロボットなど増収 2025年10月31日 17時14分

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ファナックは31日、通期業績予想を上方修正した
最終利益は減益予想から一転して増益を見込む
ロボット部門では中国や米州が好調だった