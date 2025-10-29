ユナイテッド航空は10月29日、東京/成田〜コロール線を開設した。東京/成田からの以遠権を活用した路線で、日本とパラオを結ぶ唯一の直行便となる。運航日は東京/成田発が水・土曜、コロール発が木・日曜の週2往復。機材はビジネスクラス16席とエコノミークラス150席の計166席を配置したボーイング737-800型機を使用する。往路のUA143便は東京/成田を午後5時55分に出発し、コロールには午後10時50分に到着。復路のUA142便はコロー