全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿のイタリア料理店『nano』です。【焼酎×イタリアン】週2日のみ営業でも試したくなる楽しきペアリング渋谷と恵比寿のほぼ中間に面白い店がある。デザイン会社の一画を間借りして火曜と水曜だけ営業するイタリアン。そして料理に合わせる酒はワインでなく断然焼酎を推しているのだ。その料理というのも大勢でワイワイ囲む大皿で