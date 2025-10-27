恵比寿で見つけた週2日だけのイタリアン　ワインでなく焼酎が料理を引き立てる、意外なペアリングが楽しかった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿のイタリア料理店『nano』です。

【焼酎×イタリアン】週2日のみ営業でも試したくなる楽しきペアリング

渋谷と恵比寿のほぼ中間に面白い店がある。デザイン会社の一画を間借りして火曜と水曜だけ営業するイタリアン。そして料理に合わせる酒はワインでなく断然焼酎を推しているのだ。その料理というのも大勢でワイワイ囲む大皿ではなく、ひとりでも軽くつまめる小ポーション。小料理屋的な感覚で飲ませてくれるのもありがたい。

カツオの燻製1600円〜、トリッパの温サラダ1300円、襲900円

『nano』（手前）カツオの燻製 1600円〜 三陸から届くカツオのタタキを明日葉のソースやピクルスで彩る （奥）トリッパの温サラダ 1300円 柔らかく煮たトリッパを主役にしたサラダ。パルミジャーノのコクやバジルの香りがアクセント （ドリンク）襲 900円

この日の前菜「トリッパの温サラダ」に選んでくれたのがソーダでトワイスアップにした松露酒造の「襲（かさね）」。後味に軽やかな酸味や甘さを帯びた香りが追いかけるスムーズなペアリングだ。

「焼酎は飲み方でも表情が変わるし、飲み手の好みや体調に合わせて濃さも調節できる懐深いお酒ですね」と店主の長野雄さん。この店の存在が焼酎をもっと楽しくさせる。

『nano』店主 長野雄さん

店主：長野雄さん「予約はInstagramのDMからどうぞ」

『nano』

恵比寿『nano』

［店名］『nano』

［住所］東京都渋谷区東2-20-2三和ビル1階

［電話］非公開

［営業時間］18時〜23時

［休日］月・木・金・土・日

［交通］JR山手線ほか恵比寿駅西口から徒歩10分

※画像ギャラリーでは、エビがたっぷり入ったパスタの画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「様々なシーンで楽しめる万能焼酎6選！ 王道と“今っぽさ”を研究した味わい」では、様々なシーンで楽しめる焼酎をレポートしています。

【画像】ラムチョップをカリッと揚げ焼きに 芋焼酎にもマッチ（7枚）