「藤本タツキ 17-26」アニメ化！「チェンソーマン」、「ルックバック」を生んだ藤本タツキ先生が17歳から26歳までに描いた、短編8作品が待望のアニメ化となりました。映像化されたのは、漫画賞初投稿作「庭には二羽ニワトリがいた。」をはじめとしたこちらのラインナップです。「庭には二羽ニワトリがいた。」「佐々木くんが銃弾止めた」「恋は盲目」「シカク」「人魚ラプソディ」「目が覚めたら女の子になっていた病」