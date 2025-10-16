10月16日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、日本の名目GDP(国内総生産)に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「本質的にはデフレのままなんだということですよね」 ＩＭＦ（国際通貨基金）が１４日発表した最新の世界経済見通しで、2030年の日本の名目ＧＤＰは推計5兆1198億ドル、日本円で775兆円だっ