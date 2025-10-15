投資した5000万円が返ってこない。「イット！」にこう訴えるのは東京都内に住むAさん夫婦です。都内に住むAさん夫婦：「300万円で人生変えましょう、変えましょう」で毎日勉強会がありまして、気がついた時には5000万円まで入れまして。被害を訴えているのは、実在する外資系の大手資産運用会社の名をかたった“巨額の投資詐欺”。Aさんは9月、この会社の日本法人の社長名を勝手に使った偽の広告サイトにアクセス。「特別な投資情