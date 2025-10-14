¸½ÃÏ10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤È¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤¬¥½¥¦¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£Àè¤Ë¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î´Ú¹ñ¡£15Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥§¤¬±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¥Õ¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥¯¥ê¥¢¥ß¥¹¡£¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥ª¥à¡¦¥Á¥½¥ó¤¬±¦Â­¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£ ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´Ú¹ñ¤¬Áê¼ê¤ÎÈ¿·â¤ò¤¦¤Þ¤¯¤«¤ï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢75Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò