人に危害を加えるクマ。13日も被害が相次ぎました。大きな課題となっているのは、捕獲を担う「ハンター」のなり手不足です。こうした状況を打開するため、東京都はハンター育成の強化に乗り出しました。【写真で見る】クマに襲われた女性、背中には爪の痕が生々しく…クマに襲われた瞬間…本人が語る「（Ｑ.叫び声は？）聞こえました。『ぎゃ〜』という声だったかな」13日午前、群馬県みなかみ町で76歳の男性とその妻が散歩中に、