アメリカタイム誌が毎年恒例の「世界で最も影響力のある100人」に高市早苗総理大臣を選出しました。タイム誌は15日、2026年の「世界で最も影響力のある100人」を発表し、各国の首脳と並んで、高市総理が選ばれました。東京都の小池知事が紹介文を寄せていて、「かつて日本の政界には女性が国家の最高意思決定の座に就くことを阻む『鉄の天井』が存在していた」と指摘した上で、高市総理が「天井を打ち砕いた」と評価しています。