第一交通産業グループ（福岡県北九州市）傘下の「第一交通株式会社」（東京都足立区）に勤務していた女性タクシードライバー（37）が、当時の営業所長からセクシュアルハラスメントを受け精神疾患を発症したとして、同社と元所長に対し、合わせて約1300万円の損害賠償を求めるとともに、女性が従業員としての地位にあることを確認する訴えを横浜地裁に起こした。提訴は15日付け。 女性の代理人弁護士が16日、