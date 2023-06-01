「師範の資格のある生け花が趣味です。気分をリフレッシュできるため仕事の質向上にもつながります」と話すエステーの河野紗和さん＝東京都新宿区外出先での使用を想定したエステーの女性向けのミストスプレー「消臭力トイレ用携帯タイプ」が人気だ。2024年9月に愛称やデザインを刷新したのを契機に販売に弾みがついた。リニューアルを担当した河野紗和（こうの・さわ）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信＝出井隆裕