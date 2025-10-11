カルビーと亀田製菓が協働を開始した。両社が持つ商品開発力、生産技術、マーケティング、営業・販売のノウハウを集結して、商品企画と開発を中心に広く共通する課題解決と価値創造を行う。協業について、10月9日に発表したカルビーの井上真里ベーシックポテトチップスチームブランドマネジャーは「共通の課題がこの先いろいろなところで出てくることもあり価値創造からスタートした」と説明する。価値創造の第1弾として、