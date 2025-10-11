2025年10月9日、韓国メディア・韓国経済は、人工知能（AI）の活性化でパワー半導体需要が急増する中、韓国は生産工場をほとんど持たず、グローバル競争から取り残されつつあると報じた。記事によると、現在、需要の急増により世界各国がパワー半導体の生産確保に乗り出し、米国や欧州は生産施設を積極的に拡張、中国は垂直系列化を推進している中、韓国はわずか1カ所の8インチ（200mm）炭化ケイ素（SiC）ファブを試験稼働している