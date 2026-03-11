2026年3月9日、台湾メディアの自由時報は、アジア経済を支えてきた「地政学・貿易秩序・技術拡散」の3大支柱に亀裂が生じ、経済モデルが崩壊の危機にあると報じた。記事は、地政学面での最大の変化として、日本と韓国が長年頼ってきた「有事の際は米国が守る」という安全保障上の前提が揺らいでいる点を指摘。米トランプ政権の一連の行動が「主権には対価がある。米国はもはや無条件に安全保障体制を維持しない」というシグナルを