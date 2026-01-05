（台北中央社）5日の台湾株式市場は、主要株式指数の加権指数の終値が前営業日比755.23ポイント（2.57％）高の3万105.04となり、初めて3万ポイントの大台を超えた。終値の上げ幅は過去6番目に大きかった。台湾積体電路製造（TSMC）が上場来の高値をつけ、相場をけん引した。TSMCの終値は前営業日比85台湾元（5.36％）高で過去最高の1670元。1日の上げ幅も過去最大となった。取引時間中には一時、加権指数が3万339.32、TSMCが1695元