自民党の新総裁に高市早苗氏が就任したところ、日経平均株価は5万円近くまで上昇し、史上最高値を記録している。一方で外国為替市場に目を向けると、円安ドル高が進み、対ユーロでも1999年のユーロ導入以来、最安値を更新した。【映像】「高市トレード」で急騰 日経平均株価の推移この円安傾向のなか、私たちは資産をどう守ればいいのか。「高市トレード」「サナエノミクス2.0」といった言葉も出るなか、『ABEMA Prime』ではエ