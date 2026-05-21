＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】花道奥でカメラが捉えた“妖精”の姿熱戦が展開されている五月場所の十二日目、序ノ口の土俵において、一瞬でそれとわかる特徴的な姿が画面に映り込み、ファンが「花道の奥に妖精が」「めっちゃ目立つ」など反応する一幕があった。ファンの間で大きな反響を呼んだ一番は、序ノ口十七枚目・琴平沼（佐渡ヶ嶽）と序ノ口七枚目・美浪（秀ノ山）による取組でのこと。