湖池屋の新商品「ピュアポテト 鬼ノ宴 鬼もハマる辛さ シラチャーソース」発売に伴った新TVCM「ピュアポテト 鬼ノ宴」篇が、本日10月9日より全国で放映開始する。「ピュアポテト」は、国産100％の生じゃがいもを肉厚にスライスし、薫り高くフライした「じゃがいもの濃い旨みを楽しめるポテトチップス」で、日常の中で“ご褒美ポテトチップス”としても楽しまれている。今回10月6日より全国のコンビニエンスストアで先行発売された