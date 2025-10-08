3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。10月7日（火）の放送では、番組本体「SCHOOL OF LOCK!」が10月3日で開校20周年を迎えたことを祝福するとともに、20年前の自身の青春時代に熱中していた懐かしのゲームについて語りました。パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）石原：「SCHOOL OF