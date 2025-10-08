12歳当時に熱中した「友情崩壊ゲーム」は？ Saucy Dog石原慎也「めちゃめちゃ面白い」「みんなにやってほしい」
3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。
10月7日（火）の放送では、番組本体「SCHOOL OF LOCK!」が10月3日で開校20周年を迎えたことを祝福するとともに、20年前の自身の青春時代に熱中していた懐かしのゲームについて語りました。
石原：「SCHOOL OF LOCK!」なんですけど、10月3日で開校20周年を迎えたそうで！ おめでとうございます!!
すごいよ、20周年でしょ？ 20年前の俺って、12歳でしょ？ ……つうか、俺もう30歳超えてんだ！
12歳の俺とか、何やってたんだろう。多分、友達とゲームなんだけど……「ドカポン！怒りの鉄剣」っていう“友情崩壊ゲーム”があるんですけど、めちゃめちゃ面白いんすよ。ほんとにみんなにやってほしい……崩壊させまくってほしいもん（笑）。
プレステ1のソフトなんですけど、今ダウンロードできるんで、ぜひやってみてほしい。
「スマブラ」（※大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ）は……あれ？ ゲームキューブのほうってDXだっけ？ だよね。64（NINTENDO64）が「スマブラ」……DX、X……懐かしい、もうなんかわかんないもん、俺。おじさんだ〜（笑）。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
