主人公・あかね（32）は、長年の友人・さえこの自分勝手な振る舞いに疲れ果てていた。そんなあるとき、2人の今後の関係性に決定打とも言えるようなできごとがおきて？『10年来の友人と絶縁しました』をごらんください。 さえこからの誘いで食事に行くことになったあかね。しかしさえこは遅刻し、あかねは子連れで長時間待たされて我慢のの限界を迎えます。若いころは我慢できた待ち時間も、子連れでは話が別。あかねはついに限界