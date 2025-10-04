太陽系に存在するとされる未発見の「第９惑星」のイラスト。新たな研究では、第９惑星より小さく、太陽に近い軌道を周回する惑星Ｙが存在する可能性が示唆されている/NASA（ＣＮＮ）太陽系内に未知の惑星を探す試みは、１００年以上前から天文学者を魅了してきた。最近の研究で新たな候補となる天体の存在が示唆され、論文の著者らによって「惑星Ｙ」と名付けられている。この惑星は実際に発見されたわけではなく、カイパーベルト