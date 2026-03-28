北の夜空を見上げると、アルファベットの「W」の形に並んだ星々を見つけることができます。北極星を探す時の目印としてよく知られている「カシオペヤ座」で、特に秋から冬にかけて見やすい星座です。この「W」のちょうど中央の頂点に位置する、肉眼でもはっきりと見える明るい2等星は「カシオペヤ座ガンマ星」と呼ばれています。リエージュ大学のYaël Nazéさんを筆頭とする研究チームは、カシオペヤ座ガンマ星から放射さ