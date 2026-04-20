星空にかかる雲をつらぬいてきた4本のビーム光線…のように見えるこちらの画像。一見するとSF映画かアニメのワンシーンのようですが、現実の光景を捉えたものです。【▲ ESOのVLT（超大型望遠鏡）を構成する4基の大型望遠鏡から照射されたレーザービームと、上層大気に作り出された4つのレーザーガイド星、そして観測対象である輝線星雲「タランチュラ星雲」（Credit: A. Berdeu/ESO）】画像の中央に写っているのは、かじき座の方