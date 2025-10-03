Perfumeのメンバー・あ〜ちゃんが、モデルで俳優のバーンズ勇気と破局していたことがわかった。10月2日、スポニチが報じた。突然の破局報道に、世間には驚きが広がっている。「2人の交際が報じられたのは、2021年10月です。銀座などでデートをする様子が目撃されていました。順調に交際を続けていると思われましたが、今年の夏ごろ、破局したようです。あ〜ちゃんの所属事務所は、スポニチの取材に『プライベートは本人に任せて