Perfume あ〜ちゃん、バーンズ勇気と破局報道でしぼむ「結婚」待望論…“激やせ” タイミングとの合致も

Perfumeのメンバー・あ〜ちゃんが、モデルで俳優のバーンズ勇気と破局していたことがわかった。10月2日、スポニチが報じた。突然の破局報道に、世間には驚きが広がっている。

「2人の交際が報じられたのは、2021年10月です。銀座などでデートをする様子が目撃されていました。順調に交際を続けていると思われましたが、今年の夏ごろ、破局したようです。あ〜ちゃんの所属事務所は、スポニチの取材に『プライベートは本人に任せています』と回答しています」（芸能ジャーナリスト）

突然の破局報道にファンは困惑。Xには、予想外の展開に驚く声があがっていた。

《えっ、あ〜ちゃんはコールドスリープ後に結婚して子供作るんだと思ってた！！》

《違うんかい！ぼくはてっきり…心構えしてたのに…》

《てっきりあ〜ちゃんが一番乗りかと思ってたよ》

こうしたファンからの声が届くのは、メジャーデビュー20周年を迎え、年内で活動休止という決断をしたPerfumeに対して、ファンが抱いていた「未来予想図」があったからだろうと、前出・芸能ジャーナリストが続ける。

「Perfumeは今年9月のデビュー20周年記念日に、年末をもって「コールドスリープ」（活動休止）に入ることを発表しました。20年の活動を経て、かしゆかさんが36歳、あ〜ちゃんが36歳、のっちさんが37歳と、メンバー全員が30代後半に差しかかったグループです。

活動休止を伝えるコメントには《新しい夢も叶えていく私たちを応援してほしい》とあり、結婚の可能性が高いと考えたファンも多数いたのです。

特にあ〜ちゃんは、これまでにお笑い芸人・サバンナの高橋茂雄さんとの交際が噂されるなど、恋多き女性として知られていました。そのため、コールドスリープの発表で結婚待望論がいちばん盛り上がると思われたのですが、今回の破局報道でその道はかなり遠のいてしまったようです」

あ〜ちゃんといえば、これまでたびたび “激やせ” が報じられてきた。

「今年の夏には、特にその細さに注目が集まり、健康を案ずるファンも続出しました。もしかすると、プライベートの不調が体にも出ていたのかもしれませんね。とはいえ、コールドスリープすれば、今後はたくさん恋のチャンスもあるはず。前を向いて歩んでほしいですね」（前出・芸能ジャーナリスト）

来年以降の活動については、「未定ですが、個別での活動やSNSの更新はあるかもしれない」と事務所側はコメントしている。今後もファンは、ずっとあ〜ちゃんを応援していくに違いない。