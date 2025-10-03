国内で356店舗を展開する「焼肉きんぐ」は10月6日から、「焼肉きんぐの福袋2026」の事前抽選受付を公式アプリで開始する。「焼肉きんぐの福袋2026」はクーポン券や非売品のオリジナルグッズが入っている。価格は税込3,000円。今年は公式アプリからの事前抽選販売となり、当選した人は2026年1月2日から店頭にて購入できる。抽選応募期間は10月6日から10月16日まで。当選発表は10月27日以降、公式アプリにて行う。当選者は福袋を1人1