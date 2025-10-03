義母の嫌味に耐えている人は多いと思いますが、そんなとき頼りになるのはやっぱり実のお母さんですよね。娘が悲しんでいたら無条件で守るのが、母の務め。義母の嫁いびりから救ってくれることもあるようです。今回は、嫁を「跡取りを産む道具」にしか思っていない義母を母が撃退してくれた話をご紹介いたします。跡取りを産ませるためじゃない「母と義母と私の3人で会う機会があったとき、義母が『孫の顔を見せるのが親孝行よね』