卵から完全に人の手で育てた、いわゆる「完全養殖ウナギ」が29日から試験的に販売されます。一般販売は世界で初めてとなります。【写真を見る】1尾4860円「完全養殖うなぎ」と1尾839円の「輸入うなぎ」価格高騰の“救世主”に？「完全養殖のうなぎ」あす一般向けに販売へ井上貴博キャスター：29日から試験的に一般販売されるのが、世界初「完全養殖のうなぎ」で1尾4860円です。29日午前10時からイオンのグループECサイト（ネット販