ファストフードの定番・マクドナルド。関東では「マック」、関西では「マクド」と呼ぶのは有名な話。なぜ東西で呼び方が分かれてしまったのでしょうか？関西大学文学部教授 日高水穂教授に話を聞きました。☆☆☆☆日高教授によると「東京と大阪が日本の東西それぞれを代表する都市」という背景があるとのこと。いずれも日本国内にカルチャーを巻き起こすほどの影響力を持つ街であり、新しい言葉を生み出す力が強いのだと