ÎÁÍý¤¬¾å¼ê¤ÊÃËÀ­¤Ï¡¢½÷À­¤«¤é¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤··É±ó¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷À­ÆÉ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¡ØÎÁÍý¾å¼ê¤ÊÃËÀ­¤Ï·ù¤À¤Ê¡Ä¡Ù¤È½÷À­¤¬Æâ¿´»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¥×¥í¤ÎÎÁÍý¤Ë¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê£³£°Âå½÷À­¡Ë¤Ê¤É¡¢¿©»öÁê¼ê¤Ø