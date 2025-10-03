朝は一秒でも長く寝ていたい。これは人類共通の願いだろう。多分。おそらく。けど、朝ご飯は食べないと頭が働かないし、午前中のパフォーマンスも落ちる。特に「朝はやっぱり米でしょ!」派の人間にとって、このジレンマは深刻だ。トーストやシリアルでごまかせなくもないけど、やっぱり腹にしっかり落ちるご飯を食べたい。無茶を言っているのは重々承知している。が、今回はそんなワガママに寄り添ってくれる商品を発見したのでレ