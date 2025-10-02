アレフ（札幌市白石区）のハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が、毎年恒例の“増量”企画「今年もガリバー！」フェアを10月8日から期間限定で開催します。9回目を迎える今年は、定番のハンバーグ、サラダ、イチゴミルクに加え、人気メニューのチーズバーグディッシュ、ポテサラパケットディッシュが新たに“ガリバーサイズ”となり、ハンバーグからデザートまで過去最多の幅広いラインアップとなっています。今回のフェ