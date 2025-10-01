9月29日、中国南西部の貴州省関嶺地区で中国が独自開発した有人飛行船「祥雲」AS700の初めての飛行が行われ、高原地域の低空環境での安定性と安全性の検証が行われました。「祥雲」AS700は、中国航空工業集団の特殊飛行機研究所が、国内外の低空域観光市場の需要に対応するために開発した民間用の有人飛行船です。適航基準に基づいて独自開発され、完全な知的財産権を有する中国初の有人飛行船となっています。最大航続距離は700キ