自宅を売却した後、家賃を払ってその家に住み続ける「リースバック」をめぐるトラブルが増えているとして、国民生活センターが注意を呼びかけている。ファイナンシャルプランナーの高山一恵さんは「買取価格は一般的な相場の6〜7割と低い傾向がある。周辺相場のリサーチや家賃を払い続けられるかの試算を重ねて判断したほうがいい」という――。写真＝iStock.com／ArLawKa AungTun※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ArLawK