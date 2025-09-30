29日、米ホワイトハウスでイスラエルのネタニヤフ首相（右）を出迎えるトランプ米大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、イスラエルのネタニヤフ首相とホワイトハウスで会談に臨んだ。パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結や戦後統治に関して合意を直接迫る構えだが、思惑通り進むかどうかは不透明だ。両首脳は会談後に共同記者会見する予定。トランプ氏は28日、米国が新たに策定した「21項目の計画