フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）が１６日に放送され、“天狗（てんぐ）”だった芸能人が出演した。芸能人が過去に“天狗”だったエピソードを披露する人気コーナー「謎解き芸能界マル秘有頂天クイズ」に出演したのは、「ギター侍」ネタで一世を風靡（ふうび）したお笑い芸人・波田陽区。覆面をかぶり、「キャッチーなメロディーが世間に受けて大ブレイク」「着メロＤＬランキングで上位にランクイン