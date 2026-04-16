テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第3話が15日放送され、不倫を疑って自宅に仕掛けたカメラに夫の“行為”が映った様子に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「これはきつい、、、、」自宅で“不倫相手”と行為に及ぶ二階堂高嗣本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復